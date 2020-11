5 minuti di lavoro di Elon Musk valgono 23 settimane di lavoro di un italiano

È una classifica bizzarra e per nulla lusinghiera quella stilata da Gigacalulator.com, sito specializzato nell'offrire strumenti di calcolo e di conversione. Si sa che ci sono manager molto pagati, ma l'angolatura suggerita da questa classifica è piuttosto frustrante.

Il sito infatti ha confrontato gli stipendi dichiarati dai più ricchi Ceo del mondo con il salario medio di un italiano e ha stilato una classifica verificando quanto tempo impiega un connazionale per guadagnare quello che i manager guadagnano in appena 5 minuti.

Al primo posto di questa graduatoria piuttosto invidiabile risulta Elon Musk, il fondatore di Tesla, di Space Exploration e con un patrimonio personale stimanto in 91 miliardi di dollari. Secondo i dati l'imprenditore di origini sudafricane ogni 5 minuti porta a casa ben 12.854 euro. Per ottenere la stessa cifra in media un italiano impiega 23 settimane e 3 giorni.

Se il record dell'eccentrico Elon Musk che ha chiamato il suo ultimo figlio X Æ A-12 (non è uno scherzo) sembra inarrivabile, anche il gap con altri manager appare scorante. Al secondo posto della classifica si posiziona infatti Tim Cook, Ceo di Apple, che guadagna 2,888 euro ogni 5 minuti, ovvero quello che un connazionale racimola lavorando in 4 settimane, 2 giorni e sei ore.



Nella graduatoria ci sono anche altri personaggi del mondo della tecnologia come Sundar Pichai di Alphabet (Google) e Satya Nardella di Microsoft. I calcoli con lo strumento messo a punto dal sito specializzato, sono stati fatti considerando il salario medio italiano riferito solo alle ore ufficiali di lavoro che è di 29.304 euro all'anno, confrontato con i dati degli stipendi pubblicati recentemente da Bloomberg e ponderati con una misura standard usata da Harvard Business Review Study.

Gigacalculator.com ha anche chiesto agli italiani cosa pensino di questi stipendi astronomici e per l'81% degli intervistati sono del tutto ingiustificati, ma sorprende che il 19% li ritenga invece appropriati. Il sondaggio evidenzia anche che il 69% degli italiani vorrebbe conoscere meglio cosa facciano davvero tutti i giorni questi manager per guadagnare questi lauti salari.

La frustrazione dei lavoratori del Belpaese sembra confermata anche dai recenti dati dell'Osce che certificano come i nostri stipendi siano tra i più bassi d'Europa. Nella classifica stilata dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, gli stipendi italiani sono al 23esimo (lo scorso anno erano al 22esimo) posto su 34, dietro a Spagna e Irlanda; il 30% in meno di quello che si guadagna in Germania.