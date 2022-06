I francesi di Euronext gestiranno la piattaforma dei Btp

Un altro pezzo di Piazza Affari passa a Euronext­: la società di pagamenti Nexi ha infatti ceduto al gruppo paneuropeo, che dall’aprile dello scorso anno controlla anche la Borsa di Milano, la componente tecnologica che attualmente gestisce l'operatività di Mts, la principale piattaforma di trading obbligazionario di Euronext, e di Euronext Securities Milan ‐ già Monte Titoli. In questo modo la tecnologia che gestisce le transazioni sul reddito fisso italiano, inclusi i titoli di Stato, passa in mani europee. L’acquisto verrà effettuato in contanti per un prezzo di circa 57 milioni di euro, fatti salvi i consueti correttivi al closing, specifica una nota. Il perfezionamento della transazione è previsto per la seconda metà del 2022.

Da oltre trent’anni Nexi è partner di riferimento di Mts e di Euronext Securities Milan e ne gestisce la tecnologia. La cessione delle attività di Capital Markets è il "risultato di una revisione strategica del portafoglio di Nexi a seguito del completamento delle fusioni con Nets e Sia, finalizzato a una maggior focalizzazione nei mercati di riferimento", sottolinea la società nella nota. Una volta completata la transazione, Nexi continuerà a fornire servizi tecnologici a Euronext nell'ambito di accordi relativi alla transizione ed altri servizi secondo gli accordi commerciali collegati.

In più, aggiunge il comunicato, la transazione consentirà di rafforzare le principali attività di Mts e di Euronext Securities Milan (entrata a far parte di Euronext nell'aprile del 2021). Con l'operazione Euronext – che gestisce tra le altre anche le Borse di Parigi, Amsterdam, Dublino e Bruxelles - incorpora la piattaforma principale di trading di Mts ed il suo maggiore contratto It, diventando così più "agile ed efficiente, grazie alla piena proprietà della tecnologia alla base di Mts e di Euronext Securities Milan".

Secondo Renato Martini, digital banking & corporate solutions director di Nexi, la vendita «è coerente con la strategia che segue le fusioni con Sia e Nets e consentirà di concentrarci ulteriormente sul nostro core business, i pagamenti digitali, accelerando la nostra crescita in Europa e concentrandoci sulla realizzazione di sinergie». Da parte sua Stéphane Boujnah, ceo e presidente del managing board di Euronext, ha aggiunto: «La prevista acquisizione degli asset tecnologici alla base di Mts ed Euronext Securities Milan è una pietra miliare nell'integrazione del gruppo Borsa Italiana. Per Euronext poter disporre della proprietà intellettuale delle attività critiche è una parte fondamentale di una strategia che mira a garantire la solidità della nostra operatività, a un ulteriore sviluppo e all'innovazione dei prodotti».