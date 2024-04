Caso Ariston, la Farnesina alla Russia: ritirate le misure prese

Il segretario generale della Farnesina ha espresso il "forte disappunto del governo italiano" all'ambasciatore russo Paramonov convocato al ministero in relazione al trasferimento in amministrazione temporanea di Ariston Thermo Rus, società appartenente al Gruppo Ariston, a un'impresa del gruppo Gazprom. "In linea con i partner europei e in particolare con la Germania - fa sapere la Farnesina - l'Italia chiede alla Federazione Russa di ritirare le misure adottate contro legittime attività economiche di imprese straniere nel Paese'. L'ambasciata di Mosca ha affermato da parte sua che Paramonov ha fatto presente che 'la responsabilità per il deterioramento delle relazioni economiche con l'Italia ricade tutta sull'Italia che ha scelto di sacrificare gli interessi nazionali per partecipare a pericolose avventure anti-russe.