Dazn alza i prezzi per la Serie A 2023-2024. Calcio, quanto mi costi

Cara Serie A, quanto mi costi. Molto più dell'anno scorso e quasi il doppio rispetto al 2021 a meno che l'appassionato utente non sfrutti l'unica via d'uscita che gli viene offerta dal listino prezzi di DAZN per la stagione che prende il via il 20 agosto: impegnarsi a pagare per un anno, senza possibilità di disdire o mettere in pausa il suo abbonamento. In questo modo il rincaro è sterilizzato e, anzi, si può anche risparmiare qualcosa nel caso si voglia e possa mettere mano al portafoglio e anticipare subito l'intera cifra per tutta la stagione, una sorta di patto che permette a DAZN di incassare e al cliente di strappare una condizione favorevole.

Il listino abbonamenti per la Serie A 2023/2024 - ultima (per ora) con DAZN broadcaster principale, poi si vedrà - conferma un dato incontrovertibile: guardare il calcio costa e la tesi che si potesse fare a prezzo popolare passando dal vecchio modello delle pay tv allo streaming è naufragato col passare delle stagione. Per dare un metro di paragone, nell'agosto 2021 il pacchetto DAZN veniva proposto a 29,99 euro al mese, con la massima flessibilità di utilizzo e disdetta, mentre oggi costa 55,99: l'86% in più. E i più veloci allora avevano goduto della promozione scontata a 19,99 al mese. Oggi il panorama dell'offerta è cambiato, si è sdoppiato in Standard e Plus e nel frattempo è nato anche il pacchetto 'Start' dove, però, il campionato non è compreso.

Rispetto allo scorso mese di agosto gli aumenti sono a doppia cifra: da 29,99 a 40,99 euro al mese (+33%) per il pacchetto 'DAZN Standard' e da 39,99 a 55,99 euro (+37%) per il 'DAZN Plus'. Pagamento mese per mese. Una stangata progressiva ma anche e soprattutto un cambiamento netto nel rapporto tra tifoso e piattaforma. L'unico modo per sottrarsi alla morsa degli aumenti, infatti, è rinunciare alla flessibilità con la quale un abbonamento veniva chiuso o messo in pausa semplicemente con un click. Così il rialzo viene sterilizzato e si può risparmiare qualcosa.

Quanto? Pagare tutto e subito significa per una famiglia tirare fuori 299 euro per il pacchetto Standard e 449 per quello Plus. Oppure andare avanti mese per mese, giurando però fedeltà a DAZN, spendendo 30,99 euro per lo standard e 45,99 per il Plus. Se vi siete persi non preoccupatevi, ci sarà modo di tornarci su nelle prossime settimane con l'avvicinarsi del campionato, quando la raccolta degli abbonamenti entrerà nel vivo.

La curva al rialzo viene spiegata dal miglioramento del prodotto, avendo DAZN acquisito nei mesi scorsi Eleven Sport con tutte le sue esclusive che ora integrano pienamente l'offerta della OTT, e con investimenti tecnologici che hanno impegnato l'azienda in questi anni e che ancora verranno, così da superare i problemi tecnici. Dopo il trasferimento del Network Operation Center italiano, sarà potenziata l’infrastruttura di trasmissione proprietaria DAZN EDGE per stabilizzare ancora di più la trasmissione adeguandola all'aumento del traffico che passerà sulle cache proprietarie di DAZN oltre potenziare la presenza in Sardegna. Un accordo con TivùSat consentirà infine ai suoi utenti di vedere l'offerta DAZN attraverso un canale satellitare così come già accade con la piattaforma Sky.