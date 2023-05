La Coppa Italia è dell'Inter e di Simone Inzaghi che, da criticato, ha costruito una stagione quasi perfetta

I nerazzurri battono in rimonta 2-1 la Fiorentina e conquistano dopo la Supercoppa Italiana il secondo trofeo della stagione. Merito di Lautaro Martinez, autore di una doppietta, e dell'allenatore Simone Inzaghi, criticatissimo un paio di mesi fa per le troppe sconfitte in campionato ma che alla fine ha costruito una stagione con due trofei, una finale di Champions da giocare (seppur da sfavoriti) ed un posto tra le prime 4 in campionato quasi acquisito.