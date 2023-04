Sarà EuroDerby, in palio la finale di Istanbul

Sarà EuroDerby. Prima Milan-Inter (mercoledì 10 maggio ore 21), poi Inter-Milan sei giorni più tardi. Tutto in 144 ore esattamente come vent'anni fa quando sulle panchine c'erano Ancelotti e Cuper e la doppia sfida valse un biglietto per andarsi a prendere la Champions League all'Old Trafford di Manchester contro la Juventus. Sarà ancora derby di Milano, molto più sorprendente e inatteso rispetto a quello del 2003 perché allora eravamo ancora il calcio che dominava l'Europa mentre ora stiamo declinando senza soluzione di continuità anche se abbiamo pescato una stagione quasi perfetta nelle coppe internazionali.

La prima notizia è che all'Ataturk di Istanbul il 10 giugno prossimo saremo protagonisti. Non succedeva dal 2017, finale della Juventus a Cardiff persa malamente contro il Real Madrid, e dal 2010 del Triplete nerazzurro in poi è accaduto solo due volte in 13 anni: 2015 e 2017. Sempre con i bianconeri. Nello stesso arco temporale la Liga ha portato 9 squadre in finale, la Premier League 8 e la Bundesliga 4. Bastano questi numeri per far comprendere l'eccezionalità di questa primavera italiana che rappresenta una boccata d'ossigeno per tutto il movimento e anche uno stimolo a provare a prendere l'ultimo treno per la risalita senza lasciarlo scappare.

Sarà EuroDerby e, così come vent'anni fa, è impossibile immaginare prima uno scenario o lasciarsi trasportare dalla voglia di leggere le carte e trovare una favorita. Se saranno Inter e Milan dello scorso autunno non ci sarà scampo per Inzaghi. Se dovessero assomigliare a quelle di gennaio, Pioli farebbe meglio a restare a Milanello per evitarsi brutte figure. Probabilmente non accadrà né l'una né l'altra cosa perché nel frattempo entrambe le squadre sono evolute e il piglio con cui hanno messo fuori Napoli e Benfica nei quarti lo testimonia.

La certezza è che chiunque sbarcherà a Istanbul avrà già vinto la sua Champions League: Real Madrid o Manchester City appaiono oggi fuori dalla portata delle due milanesi, ma tutto poi si consumerà in una sola notte e nello spazio di un'unica partita dove può verificarsi anche l'imponderabile. E' molto probabile che l'ansia dell'EuroDerby finirà per consumare le chance di entrambe di guadagnarsi un posto nella prossima Champions League ed in questo caso sarà per colpa e senza alibi, perché Inzaghi e Pioli hanno gettato al vento una montagna di punti che oggi sarebbero serviti come il pane per gestire la frenesia di un periodo ingestibile per concentrato di impegni ed emozioni. Basta guardare il calendario: quattro giorni prima dell'andata a San Siro c'è il doppio confronto con Roma e Lazio.

Arrivati qui, però, non esiste alternativa. La prospettiva di sbarcare a Istanbul è troppo allettante, anche a livello societario. Lo scorno per chi sarà eliminato dai vicini di casa sarà troppo bruciante per essere accettato con qualsiasi consolazione. Inter e Milan devono andare avanti a testa bassa e passi il migliore. Che sarà poi da sostenere convintamente da tutti, come lo era la Juventus di Berlino e Cardiff: non succederà, ma allora come oggi è giusto che lo si dica in anticipo.