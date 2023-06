Zaniolo si candida per la Juventus

Con una lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha aperto a un passaggio alla Juventus in questa finestra di calciomercato. Parole al miele, quelle dell'ex romanista già accostato in passato alla Vecchia Signora: "Sono tifoso bianconero da sempre, il mio idolo era Pogba e la Juventus è la Juventus anche senza Champions o coppe internazionali". Ufficialmente non è sul mercato e i turchi lo vogliono trattenere dopo averlo preso in gennaio dalla Roma, dove aveva rotto con Mourinho e l'ambiente. Anche la Juventus sembra orientata su altri obiettivi, ma il mercato è lungo...

