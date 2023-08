Juventus e Chelsea, il giusto prezzo per scambiare Vlahovic e Lukaku

Juventus e Chelsea sono entrate nell'ordine di idee di lavorare a uno scambio tra Lukaku e Vlahovic con conguaglio a favore dei bianconeri. Quanto? Qui si ferma per ora la trattativa, perché la Juventus ha in mente una valutazione di Vlahovic da 90 milioni di euro, di cui 40 scontati prendendo il belga che ha rotto con l'Inter ed è ai margini della squadra di Pochettino, mentre il Chelsea ragiona su cifre decisamente più basse. I 50 milioni che Giuntoli ipotizza essere il giusto prezzo oltre al cartellino di Vlahovic servirebbero anche a dare una sistematina ai conti della Juventus, scaricando il pesante ammortamento del serbo che a gennaio 2022 è stato pagato 81 milioni di euro. Per questo viene considerato accettabile il sacrificio di cedere un 23enne in rampa di lancio per imbarcare un attaccante di 30 anni nella fase calante della carriera e non senza rischi legati al suo carattere, come lo storico delle rotture con le precedenti società dimostra. In ogni caso alla fine potrebbero prevalere gli interessi incrociati dei due management e il punto di equilibrio si potrà trovare anche lavorando sulle modalità di scrittura dello scambio.

