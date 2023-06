Rabiot, Juventus fiduciosa sul rinnovo ma i termini stanno scadendo

La Juventus è fiduciosa che Rabiot possa accettare l'offerta di rinnovo di contratto per una sola stagione (scadenza 2024) alle stesse cifre attuali, ma il tempo perché arrivi la risposta del francese sta scadendo. I dirigenti bianconeri vogliono su sì o un no' chiaro da parte di Rabiot e del suo entourage entro il 30 giugno, per capire se devono eventualmente orientarsi su altri profili o se il perno di centrocampo resterà il francese, uno dei preferiti di Massimiliano Allegri. Su di lui c'è anche un interessamento del Manchester United che non si è, però, fin qui manifestato con un'offerta vera e propria.

