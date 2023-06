Clamoroso: il Newcastle vuole Tonali

Il Newcastle vuole Sandro Tonali ed è disposto a mettere sul piatto 60 milioni di euro. Una cifra ritenuta certamente non sufficiente dal Milan che, però, non pare aver chiuso la porta a una possibile trattativa per il suo centrocampista, tanto che (come rivelato da Sportitalia) l'entourage del giocatore è volato in Inghilterra per ascoltare la proposta di contratto: quinquennale da 6 milioni netti a stagione, quasi il triplo rispetto a quanto Tonali guadagna oggi nel Milan.

Di fatto il Newcastle sta spostando su un nuovo obiettivo, sempre della Serie A, il budget inizialmente pensato per cercare di strappare Barella all'Inter. Cosa risponderà il Milan? I rumors dicono che la valutazione è 80 milioni, simile a quella data da Zhang per Barella: nessuna incedibilità, insomma, ma una storia che deve ancora essere scritta.