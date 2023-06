Newcastle e Liverpool su Chiesa

Federico Chiesa continua ad avere estimatori al di fuori della Juventus e della Serie A e il suo futuro non è per nulla certo. Piace al Liverpool di Klopp, che ha sempre guardato con un occhio di riguardo il suo ritorno dall'infortunio al ginocchio, ma la notizia vera è che è entrato anche nelle mire del Newcastle. Lo shopping del club di PIF in Italia potrebbe non essere finito con Tonali: i dirigenti inglesi non sono ancora ripartiti per l'Inghilterra è una delle ragioni è proprio la volontà di aprirsi una strada verso Chiesa. La Juventus non lo valuta incedibile ma attende un'offerta che sia superiore ai 50 milioni di euro.