Scatto Inter per Morata, pronta l'offerta

Scatto dell'Inter per Alvaro Morata, l'attaccante che Inzaghi vorrebbe per sostituire Lukaku che non è tornato alla base dopo il voltafaccia che lo spinge verso la Juventus. I nerazzurri sono pronti a formulare un'offerta all'Atletico Madrid per il numero '9' che in passato ha vestito anche la casacca dei bianconeri: 15 milioni di euro contro una richiesta di 20. Resta sempre il nodo dell'accordo che abbasserebbe sensibilmente il costo del cartellino in virtù di un'intesa verbale tra l'Atletico Madrid e gli agenti del giocatore in occasione del recente rinnovo di contratto. La Roma continua a sognare di affiancare Morata e Dybala ma in questo momento il club dei Friedkin non ha la forza economica per pareggiare o superare l'offerta interista.

