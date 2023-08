Milan, assalto finale a Taremi: offerta e apertura del Porto

Il Milan sta aspettando una risposta dal Porto dopo aver presentato un'offerta, considerata al rialzo e definitiva, per Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano è in cima ai desideri di Pioli e dei dirigenti rossoneri; il Porto chiede una cifra intorno ai 25 milioni di euro (bonus inclusi), ma sa che rischia di perderlo a zero la prossima stagione e, comunque, di non poterlo monetizzare eventualmente nemmeno nella sessione di gennaio.

L'offerta che il Milan ha presentato è di poco meno di 15 milioni di euro come base fissa più qualche bonus. Lontana dalle valutazione del Porto ma comunque al rialzo. Ora è il momento del dentro o fuori, la fine del mercato si avvicina e l'alternativa è trattenere a Milanello il giovane Colombo altrimenti promesso al Monza.

