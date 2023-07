Milan scatenato, Chukwueze a un passo

Il Milan non si ferma più e dopo Noah Okafpr, prelevato a sorpresa dal Salisburgo per essere il vice Giroud, ha compiuto i passi decisivi per chiudere la trattativa che porta a Samuel Chukwueze. L'esterno offensivo del Villarreal arriverà in rossonero pagato 20 milioni di euro più 8 di bonus, una formula che ha convinto anche gli spagnoli partiti da una valutazione di 35 che era stata ritenuta troppo alta. Nei piani di Pioli significa dotare il Milan di una freccia anche a destra così da raddoppiare le possibilità di attacco rispetto al solo Leao che continuerà a essere il titolare indiscusso a sinstra.

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO