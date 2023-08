Lukaku ad un passo dalla Roma

Romelu Lukaku è davvero ad un passo dalla Roma. Il presidente giallorosso in prima persona è infatti atterrato a Londra poco fa per chiudere l'affare con il Chelsea che ha accettato il prestito del giocatore belga per una cifra attorno ai 12 mln di euro.

Secondo voci non confermate già domani Lukaku potrebbe effettuare le visite mediche nella capitale prima di andare a formare una coppia di attacco con Dybala che fa già sognare i tifosi giallorossi.

Si conclude così la telenovela del mercato di questa lunga estate, con il belga promessosi all'Inter prima del clamoroso voltafaccia direzione Juventus poi saltato vista l0impossibilità di riuscire a vendere Vlahovic.