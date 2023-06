Juventus, torna il vecchio amore per Zaniolo

Certi amori fanno dei giri immensi e certe volte tornano. Al punto di partenza. Come nel caso di Niccolò Zaniolo, più volte accostato alla Juventus in passato e finito anche al centro di un autentico giallo di mercato quando il suo nome era stato trovato su un foglio lasciato in un ristorante da Fabio Paratici, all'epoca plenipotenziario bianconero. Le strade non si sono mai incrociate ma la scintilla potrebbe scattare adesso. La Juventus e il Galatasaray stanno affrontando una serie di ragionamenti legati, in prima battuta a McKennie che il club torinese vuole cedere. In questo confronto ecco che Zaniolo torna d'attualità: in Turchia si è rilanciato dopo l'addio forzato alla Roma e potrebbe essere di rientro in Italia, anche se chi gli sta vicino giura che si trovi bene anche a Istanbul dove lo apprezzano e dove ha ritrovato la maglia della nazionale.

La clausola sul suo cartellino è di 30 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe avere contropartite da mettere sul tavolo: il già citato McKennie e Kean, attaccante arrivato per chiudere il buco lasciato da Ronaldo e che non ha mai convinto fino in fondo. Che sia la volta buona?