Juventus, offerta all'Arsenal per Partey

La Juventus ha scelto l'alternativa ad Adrien Rabiot, il cui rinnovo di contratto è ancora in alto mare e che il 30 giugno vedrà scadere il rapporto con il club bianconero. Il nome scelto è quello di Thomas Partey, 30 anni, centrocampista dell'Arsenal. La Juventus ha offerto 18 milioni di euro ai Gunners nella speranza di chiudere in fretta e mettere un tassello importante per la ricostruzione.