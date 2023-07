Juve e Barcellona, incontro negli Stati Uniti per Kessie

La Juventus non molla la presa su Franck Kessie, centrocampista che Allegri ritiene adatto per irrobustire il reparto mediano della sua squadra. Una vera e propria trattativa non è ancora partita, anche se rumors parlano di un interessamento dei catalani per Chiesa, ma la presenza dei due club negli Stati Uniti per le rispettive tournée facilita il contatto. Saltata l'amichevole di debutto a causa dei problemi di salute nella rosa blaugrana, ora l'appuntamento è per giovedì quando il Barcellona e la Juventus saranno insieme a Los Angeles. Il direttore sportivo Giuntoli potrà così cominciare ad affondare il colpo per il centrocampista ivoriano che non è considerato centrale dai catalani ma che non è nella lista degli esuberi.

