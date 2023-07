Gabbiadini all'Al Nasr (non la squadra di Ronaldo): contratto triennale

Sarà Dubai la prossima meta calcistica di Manolo Gabbiadini. L'ormai ex attaccante della Sampdoria, libero a parametro zero, si è accasato nell'Al Nasr con contratto triennale da 3 milioni di euro netti a stagione. Non si tratta del più famoso Al Nassr saudita dove milita Cristiano Ronaldo ma di una squadra (quasi) omonima di Dubai.-

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO