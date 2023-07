Clamoroso Donnarumma: il Psg lo scarica?

Luis Enrique non ritiene Gianluigi Donnarumma il portiere perfetto per la sua idea di gioco e il Psg sarebbe pronto a scaricare il numero uno azzurro per cercare un'alternativa. L'ipotesi viene scritta dalla stampa francese e sarebbe clamorosa. Donnarumma si è trasferito a Parigi nell'estate 2021 dopo il successo nell'Europeo con la maglia della nazionale di Roberto Mancini, in un torneo in cui si era anche guadagnato il premio come migliore in assoluto della manifestazione. Ha un contratto da 10 milioni di euro netti più bonus fino al 2026 e non si vuole spostare dal Psg, anche se la concorrenza con un altro potenziale titolare (Lloris?) potrebbe finire per nuocergli.

