Tutti i dubbi sui vaccini - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«Insomma, un poliziotto fa un lavoro duro, spesso rischia la vita e di certo la tranquillità, però non soltanto non è compensato con stipendi da favola, ma addirittura nei rischi del mestiere deve mettere in conto la possibilità di dover pagare per quelli che potremmo definire "infortuni professionali", ovvero incidenti, scontri e perfino colluttazioni che possono finire anche con una vittima. Immagino che vi stiate chiedendo chi glielo fa fare. Ho provato a rivolgere il quesito ad alcuni uomini delle forze dell'ordine che conosco e la risposta è stata: per passione».

Alla roulette dei vaccini

Covid e influenza, prima di tutto. Ma poi l'herpes, polmoniti e tante altre patologie da virus e batteri. Con l'autunno è iniziata la corsa alle immunizzazioni, anche se cresce il numero degli italiani che dicono di no, spesso per paura degli effetti avversi sperimentati durante la pandemia. Ma allora vale la pena di fare l'iniezione? E quando? Facciamo chiarezza.

Cortocircuito rosso

Un alto e fiero «no» a energia fossile e nucleare. Ma anche all'eolico e al fotovoltaico nei territori là dove governa. Vanno fatti altrove! È la strana, doppia morale della sinistra...

Stagisti: giovani, carini e... sfruttati

Pensano di fare esperienza nel settore dei loro sogni, invece si ritrovano a perdere tempo in mansioni di nessuna utilità, sottopagati o non pagati. I ragazzi che fanno tirocinio nella moda, come in altre realtà, raccontano.

Stato di natura

Una donna seduta a gambe incrociate su una nuvola di luce, in cui si fondono umani, animali, piante, erba e farfalle. La testa coronata da una scultura africana e da zampe di ragno. È questa la visione che ha di Madre Terra la keniana Wangechi Mutu, fra gli artisti più interessanti della mostra Diorama (al MAN di Nuoro sino al 10 novembre), esposizione dedicata al rapporto uomo-natura e al nostro interagire con il mondo e con le sue rapide metamorfosi.