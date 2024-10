Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria

In una Liguria caratterizzata da una costante diminuzione dell’affluenza alle urne (con un minimo storico del 45,96% rispetto al 53,56% del 2020), Marco Bucci, sindaco di Genova, ha conquistato la vittoria al fotofinish contro lo sfidante del centrosinistra, Andrea Orlando. Bucci, sostenuto dal centrodestra come successore naturale di Giovanni Toti — ex presidente regionale coinvolto in una maxi inchiesta per corruzione — ha prevalso di misura con il 48,7% dei voti, superando di poco Orlando, fermo al 47,4%.

"Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti", scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social. "Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia".

Bucci, che il 31 ottobre compirà 65 anni, è sposato e ha due figli. Diplomato al liceo classico D’Oria e laureato in Chimica farmaceutica all’Università di Genova, ha maturato esperienze in aziende di rilievo come Kodak, Ferrania e Carestream Health. Il suo rientro in Italia è avvenuto nel ruolo di amministratore delegato di Liguria Digitale, l’azienda informatica regionale, dove ha operato tra il 2015 e il 2017 grazie all’incarico ricevuto dall’allora governatore Giovanni Toti e da Edoardo Rixi, oggi viceministro alle Infrastrutture e leader della Lega in Liguria. È stato proprio questo sodalizio a lanciare Bucci come candidato sindaco di Genova, e a conquistare una città storicamente vicina alla sinistra. La scelta si è rivelata vincente: nel 2017, Bucci ha battuto al ballottaggio il candidato di centrosinistra Gianni Crivello con oltre il 55% dei voti e, cinque anni dopo, ha riconfermato la sua posizione al primo turno contro Ariel Dello Strologo, raggiungendo ancora una volta il 55%.

Il suo mandato è stato segnato dal crollo del Ponte Morandi e dalla rapida costruzione del Ponte San Giorgio, intervento che Bucci ha diretto come commissario straordinario e che gli è valso il merito di aver creato il cosiddetto "modello Genova". Ora, con l'uscita di scena di Toti, Bucci sembra pronto a portare questa esperienza in Regione, assumendo l'eredità politica del suo predecessore, con il quale ha mantenuto un rapporto di collaborazione e una posizione equilibrata anche dopo lo scoppio dell’inchiesta.