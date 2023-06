L'agente toglie De Ketelaere dal mercato, ma il futuro al Milan...

Il futuro di Charles De Ketelaere è in bilico: cosa deciderà di fare il Milan dopo la prima stagione negativa del talento belga? CDK, mai protagonista e finito progressivamente ai margini della squadra di Stefano Pioli, è nella lista di chi può partire a patto che arrivi un'offerta in grado di avvicinare almeno i 35 milioni di euro spesi nella scorsa estate. Secondo il suo procuratore Tom Demul, invece, le porte sono ancora aperte e il Milan "crede ancora al 100% in Charles". La pessima stagione? "Lui guarda allo specchio. Sa che tutti lo stanno giudicando molto perché è stato il più grande trasferimento del Milan, ma si rende anche conto che può dare ancora di più di così. E sa, come tutti noi, che ha tutte le qualità per avere successo".