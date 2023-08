De Ketelaere ai saluti: va all'Atalanta per non tornare

La storia di De Ketelaere al Milan è finita, ma a sorpresa CDK potrebbe restare in Italia e trasferirsi solo di una manciata di chilometri. Dall'estero non arrivano offerte convincenti per i rossoneri e nemmeno per il belga e così l'opzione che si sta cercando di percorrere porta all'Atalanta di Gasperini. La formula? Un prestito oneroso (poco) con diritto di riscatto tra una stagione. E il Milan potrebbe anche rinunciare all'eventuale contro riscatto, che significa tagliare definitivamente il cordone ombelicale con un giocatore che ha deluso tantissimo nonostante i soldi investiti e le speranze riposte nel suo talento.

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO