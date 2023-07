De Ketelaere, addio Milan: offerta dall'Aston Villa

La storia di Charles De Ketelaere al Milan è finita. Il giovane belga, arrivato la scorsa estate alla fine di una lunga trattativa con il Bruges e che poi ha deluso nella sua prima stagione in rossonero, è sul mercato e in Via Aldo Rossi cominciano ad arrivare i primi interessamenti. L'offerta più concreta è quella dell'Aston Villa che ha messo sul piatto 25 milioni di euro, cifra ritenuta non ancora sufficiente dal Milan che deve arrivare almeno a quota 28 per evitare una minusvalenza. C'è, però, la volontà di trattare anche perché Pioli considera De Ketelaere non più funzionale al suo progetto tattico.

