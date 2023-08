Bonucci lascia l'Italia: va all'Union Berlino

Il futuro di Leonardo Bonucci nell'ultima fase della sua carriera sarà in Germania e non in Italia. L'ex capitano della nazionale ed ex pilastro della Juventus va all'Union Berlino, convinto dall'offerta dei tedeschi e anche dall'impossibilità di percorrere la strada che poteva portarlo a un contratto di un anno con opzione per il secondo alla Lazio di Maurizio Sarri. Il club biancoceleste non è riuscito a fare spazio per poter presentare l'offerta a Bonucci che, avvicinandosi la chiusura della sessione del mercato, ha così rotto gli indugi e accettato la proposta proveniente da Berlino.

