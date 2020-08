Cuciniamo insieme: tonno al sesamo con cipolle caramellate

È appena passato Ferragosto e la voglia di vacanze, di cibi accattivanti e insieme leggeri è il miglior viatico per gustare a pieno la gioia dell'estate. Portiamo in tavola questa domenica il mare. È il mare profondo della Sicilia, della Sardegna del Sud, è il mare che ci regala il pesce azzurro così salutare e buono (anche per il portafoglio), è il mare che ha plasmato una civiltà, quella dei tonnaroti fatta di abilità, di coraggio, d'industria. Abbiamo pensato di dedicare al tonno che finalmente è un po' meno minacciato, il piatto di mezz'estate sposandolo con altre nostre amiche: le api. Lo facciamo con una ricetta tanto appetitosa quanto facile. Dunque, in cucina.

Ingredienti - 800 grammi di tonno (possibilmente rosso e freschissimo), 4 cipolle rosse (meglio se di Tropea) di generose dimensioni, 30 grammi di semi di sesamo, 4 cucchiai di miele (il massimo per questa ricetta è quello di zagara), sale, pepe di mulinello e olio extravergine di oliva q.b., qualche filo di erba cipollina. Facoltativo un cucchino di senape.

Procedimento - Mondate bene il tonno (se non è stato abbattuto passatelo in congelatore per 72 ore) salatelo e pepatelo e dopo passatelo nei semi di sesamo avendo cura di pressare bene perché aderiscano in abbondanza. Nel frattempo tagliate ad anelli grossolanamente le cipolle. Mettete a scaldare tre cucchiai di olio extravergine di oliva in una padella e passateci le cipolle in modo che prendano appena colore, aggiustate di sale e pepe,abbassate la fiamma e aiutandovi con un paio di cucchiai di acqua fate stufare le cipolle finché non sono trasparenti. A questo punto tritate parte dell'erba cipollina poi mettete a scaldare un'altra padella con altro olio extravergine di oliva e fate prendere calore al tonno rigirandolo spesso in modo che la crosta di semi di sesamo prenda consistenza. Il tonno al cuore deve rimanere più che rosato. Ora versate il miele nelle cipolle, e a fiamma moderata fatele caramellare. Basteranno un paio di minuti. Se volete dare più spinta all'ultimo aggiungete la senape alle cipolle mantecando bene. Ora tagliate a fette il tonno sistematelo sul letto di cipolle guarnite con l'erba cipollina.

Come far divertire i bambini - Fatevi assistere mentre caramellate le cipolle,fate versare a loro il miele (sperando che ve ne lascino un po') e vedrete come saranno sorpresi di vedere che ciò che usano per rendere dolce il latte finisce in padella!