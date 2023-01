D’accordo, l’antico adagio vuole che l’Epifania tutte le feste si porta via. A noi però è rimasta qualche nostalgia natalizia e soprattutto abbiamo da smaltire un po’ di avanzi.

Per esempio c’è un mezzo pandoro che è rimasto lì e invece di usarlo per la prima colazione abbiamo pensato di reinterpretarlo mettendolo in concordanza in parte con i dettami di un dolce a cucchiaio che si potrebbe ritenere l’antenato del tiramisù: diffusissimo tra Modena e Ferrara è lo “Stracchino della duchessa”. Non è difficile, non servono i fuochi, solo un po’ di attenzione ed è un ottimo modo per utilizzare ciò che ci avanza. Potete farlo anche con il panettone. In cucina!

Ingredienti - Un mezzo pandoro (dunque circa 500 grammi) due uova, 300 grammi di mascarpone, sei tazzine di caffè, mezzo bicchiere di rum o di liquore al cioccolato, 180 grammi di zucchero compreso quello per zuccherare il caffè, 300 millilitri di panna da montare già zuccherata polvere di cacao amaro, zucchero a velo, 30 grammi di lamelle di mandorle, qualche grappolino di ribes.

Procedimento - Montate a con la planetaria o con le fruste elettriche a neve le chiare delle uova. Ora montate con due terzi dello zucchero a bianco i tuorli delle uova. Fate i caffè, zuccherateli e lasciateli raffreddare. Incorporate ai rossi d’uovo montati con lo zucchero il mascarpone e le scaglie di mandorla, amalgamante bene poi aggiungete girando dal basso verso l’alto le chiare d’uovo. Fate a fette di circa mezzo centimetro di spessore il pandoro, allungate il caffè con il rum o il liquore al cioccolato e in questa bagna passate velocemente le fette di pandoro. Foderate con il pandoro uno stampo da plumcake (se del caso imburratelo prima) e farcitelo con il mascarpone e le uova. Chiudete con ancora pandoro e andate in frigorifero per un paio d’ore, in congelatore per una mezz’ora. Nel frattempo montate la panna. Togliete dal frigo il plumcake, sformatelo e guarnitelo con la panna, il ribes, lo zucchero a velo e il cacao amaro.

Come far divertire i bambini - Date a loro il compito di guarnire il plumcake sperando che vi avanzi un po’ di panna!