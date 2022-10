Basta trovare delle tagliatelle all’uovo già pronte di ottima qualità e della pasta brisé altrettanto di pregio e il gioco di questa ricetta in meno di mezz’ora è fatto, consentendovi di portare in tavola un piatto di rilevante spessore gustativo e di analogo effetto scenografico. Base di questo piatto sono i funghi: più li trovate freschi e di pregio e più i profumi di autunno accompagneranno il vostro desinare.

Dite la verità, letto il titolo avete pensato: cosa c’è di più banale delle tagliatelle funghi e prosciutto? In parte avete ragione, ma proprio per sfuggire al luogo comune gastronomico abbiamo pensato di pigliare questo classico e arricchirlo un po’, anche semplificandolo e non sembri un ossimoro. Basta trovare delle tagliatelle all’uovo già pronte di ottima qualità e della pasta brisé altrettanto di pregio e il gioco di questa ricetta in meno di mezz’ora è fatto, consentendovi di portare in tavola un piatto di rilevante spessore gustativo e di analogo effetto scenografico. Base di questo piatto sono i funghi: più li trovate freschi e di pregio e più i profumi di autunno accompagneranno il vostro desinare.

Ingredienti - 250 grammi di tagliatelle all’uovo di ottima qualità, una confezione di pasta brisé, 400 grammi di funghi (vanno benissimo anche gli champignon), 150 grammi di ottimo prosciutto crudo in due sole fette, 150 grammi di formaggio Montasio (potete sostituire con Fontina o Asiago), 70 grammi di burro, un uovo, tre cucchiai di olio extravergine di oliva, due spicchi d’aglio, un ciuffo di prezzemolo, sale e pepe q.b.

Procedimento - Fate a julienne il prosciutto e a brunoise il Montasio, mondate i funghi e mettete a bollire una pentola d’acqua dove lessare le tagliatelle. In una padella fate dorare nell’olio extravergine di oliva l’aglio, poi aggiungete i funghi tagliati a fettine. Fate prendere colore poi abbassate la fiamma e fate perdere tutta l’acqua ai funghi, aggiustate di pepe e di sale. Tritate finemente il prezzemolo. Ora foderate con la pasta brisè, mantenendo la carta forno, una tortiera a cerniera di 20 cm avendo cura che sbordi molta pasta. Lessate per non più di due minuti le tagliatelle in acqua salta, scolatele bene e conditele col burro. Poi saltatele nella padella con i funghi. Spegnete il fuoco e aggiungete la juliene di prosciutto e la dadolata di Montasio. Mescolate bene spolverizzando con il prezzemolo tritato e aggiustate se del caso col pepe. State attenti al sale perché la sapidità di prosciutto e formaggio potrebbe rendere disarmonico il piatto. Ora trasferite le tagliatelle nella tortiera avendo cura di lasciar cadere qua e là qualche fiocchetto di burro. Ricoprite con la pasta brisé a mo’ di bauletto. Sbattete solo il rosso dell’uovo e pennellate la superfice della crosta per dorare e infornate a 180 gradi per una ventina di minuti o fin quando la paste brisé non abbia un bel colore dorato.

Come far divertire i bambini - Fate chiudere a loro la torta e spennellarla con il rosso d’uovo. Si sentiranno artisti.