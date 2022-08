Per tenere desta l’estate in tavola ecco una ricetta facile facile, molto saporita e che esalta i prodotti dell’orto, adattissima anche a chi segue un regime alimentare vegetariano.

Siamo ancora una volta tributari di questa soddisfazione gastronomica alla melanzana, l’artusiano petonciano, che non smette nei mesi estivi di regalarci sfumature di profumo e di aroma. Stavolta abbiamo pensato di abbinarla ad altri profumi; quelli delle aromatiche dell’orto ed in particolare del principe dell’estate: il basilico. Ne è venuto fuori un matrimonio di sapore.

Ingredienti - 360 grammi di fusilli lunghi di grano italiano, una melanzana di media grossezza possibilmente bianca, una dozzina di foglie di basilico belle polpose e un mazzetto di menta, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 6 cucchiai di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiati, mezzo litro di olio di girasole alto-oleico o di arachidi per friggere, 4 cucchiai di farina, sale e pepe q.b.

Procedimento - Fate le melanzane a fette spesse circa mezzo centimetro e poi dividete ogni fetta in 4 o sei parti. Volendo potete sistemarle nello scolapasta con un po’ di sale per un’oretta in modo che perdano l’acqua di vegetazione. Non è indispensabile, ma è preferibile. Fatta questa operazione, fate scaldare in una padella l’olio per la frittura e contemporaneamente mette a bollire l’acqua per la pasta. Asciugate le melanzane poi passatele nella farina e friggetele poco per volta. Nel tempo di cottura della pasta nel bicchiere del mixer ad immersione mettete il basilico, l’olio extravergine, la menta e il formaggio e frullate aggiustando di sale e di pepe. Scolate la pasta e conditela con il “quasi” pesto, sistemate sul fondo dei piatti di portata le melanzane croccanti e adagiatevi sopra la pasta guarnendo con altre melanzane croccanti. Se piace macinate ancora un po’ di pepe.

Come far divertire i bambini - Fate comporre a loro i piatti, si divertiranno moltissimo.