Più che una ricetta, un gioco per allietare l’aperitivo del pranzo di Pasqua. Semplici da fare, sono buonissimi questi coniglietti di pasta sfoglia che potete farcire e guarnire come meglio credete. Noi qui diamo l‘idea base.

Ingredienti - Una confezione di pasta sfoglia rettangolare, 80 grammi di prosciutto cotto, mezza scamorza, otto olive denocciolate, otto pomodorini ciliegini di piccola taglia, un uovo (volendo semi di papavero o di sesamo).

Procedimento - Fate a fettine sottili la scamorza, su metà della pasta sfoglia sistemate il prosciutto cotto e le fettine di formaggio e richiudete a portafoglio sovrapponendo le due metà della pasta sfoglia. Sigillate bene i bordi del rettangolo e con un coltello affilato fate tante striscioline di massimo 5 millimetri. Separate le striscioline e chiudetele attorno alle olive e ai pomodorini seguendo la circonferenza, ovviamente uno alla volta, intrecciando le estremità dei nastrini di pasta come fossero le orecchie di un coniglietto. Sistemateli su una placca da forno ricoperta da carta forno e dopo aver sbattuto l‘uovo pennellate la superficie dei coniglietti in modo da dorarli. Se volete lasciate cadere su ogni coniglietto un pizzico di semi di papavero e/o di sesamo. Infornate a 180 gradi per circa 20 minuti.

Come far divertire i bambini - Fate fare a loro i coniglietti con i nastrini di pasta, magari guidandoli.