D’accordo, il polpettone è più piatto invernale, è parte di una antica tradizione gastronomica contadina creato per non buttare via nulla. Ma fa festa e per la domenica delle Palme si presta. Ne abbiamo pensato uno rapidissimo con pochi ingredienti.

Una volta nelle trattorie non mancava mai e c’era un tacito accordo tra cliente e ostessa: sai che ho recuperato gli avanzi, so che è buono e me lo fai pagare poco. Se ne mangiavano di eccellenti! Ecco che recuperare la prassi del polpettone, se non le ricette integralmente, è cosa buona e giusta. Ne abbiamo pensato uno rapidissimo, con pochi ingredienti che come avrebbe detto l’Artusi anche se «non siete nati con la cazzaruola in testa e non siete un cuoco di parata» vi farà fare buona figura!

Ingredienti - Una confezione di pasta sfoglia, 400 grammi di macinato di prima qualità di carne di manzo, due salsicce piccole, tre uova, un ciuffo abbondante di prezzemolo, facoltativi 100 grammi di Parmigiano Reggiano altro formaggio da grattugia, olio extravergine di oliva, sale, pepe, noce moscata q.b.

Procedimento - In una pirofila amalgamate macinato, salsiccia, prezzemolo che avrete tritato finemente, formaggio se vi va, un cucchiaio di olio extravergine, sale, pepe e noce moscata e impastate in modo da ottenere un composto omogeneo e profumato. Lessate in pentolino due delle tre uova partendo da acqua fredda per 8/10 minuti. Nel frattempo preriscaldate il forno a 180 gradi. Stendete su di una placca da forno la pasta sfoglia lasciando la carta forno di confezione, pennellata con un po’ di olio extravergine e stendete uno strato (circa la metà) del composto di carne. Sgusciate le uova e sistematele al centro del composto di carne. Con l’altra metà del macinato ricoprite le uova e con le mani aggiustate il tutto a mò di polpettone. Ora chiudete la pasta sfoglia a mo’ di scrigno sopra al polpettone avendo cura di rifilare la pasta in modo da ottenerne un po’ per guarnizione. Potete sbizzarrirvi a creare foglie e fiori dalla pasta sfoglia che farete aderire alla superfice dello scrigno di pasta. Sbattete il rosso del terzo uovo e con questo spennellate la crosta del polpettone. Infornate per circa 50 minuti.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a creare le decorazioni e modellare il polpettone.