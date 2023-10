Si avvicina la notte di Halloween e per quanto si sia scettici sull’accettare questa usanza che viene dagli Usa - in realtà è irlandese - e che gli americani hanno promosso per ragioni di marketing, ormai i nostri ragazzi si sono conformati a dolcetto o scherzetto. Ecco una ricetta facile e divertente.

Molto ci sarebbe da ragionare sul senso del dono che è sotteso a questa «pratica» e molto dovremmo rivendicare della nostra radice antropica ché il dialogo tra i due mondi è prerogativa delle popolazioni italiche da prima che il continente americano fosse popolato. Ma qui ragioniamo di cucina e dunque acconciandoci alla notte dei fantasmi abbiamo pensato a una ricetta facile e divertente.

Ingredienti - Due zucche di piccole dimensioni, due cucchiai di panna liquida, 100 gr di burro di primo affioramento, una cipolla rossa piccola, mezza confezione di pasta sfoglia, 6 fette di bacon, due olive nere, un bicchiere di acqua, sale, pepe e noce moscata q.b.

Procedimento - Tagliate alle zucche la parte superiore in modo da creare una sorta di “coperchio”, scavate l’interno delle zucche estraendo la polpa che separerete dai semini. Tritate finemente la cipolla e in una pentola fate fondere il burro con l’aggiunta della cipolla che dovrà diventare trasparente. Mette in pentola la polpa di zucca e fate andare a fuoco moderato incoperchiando e aggiungendo di quando in quando un po’ d’acqua. Fate dalla pasta sfoglia delle strisce e arrotolatele attorno a bacchette da sushi o manici di mestolo che avrete imburrato. Dalla pasta sfoglia ricavate tanti triangolini per quante strisce avete realizzato e dalle olive nere ricavate dei piccoli pezzetti che fisserete sui triangolini a mo’ di occhi. State realizzando dei serpentelli. Ora accendete il forno a 180 gradi e fate cuocere i serpentelli di pasta sfoglia fin quando non saranno dorati. In una padella fate diventare - a fuoco moderato e senza aggiunta di alcun grasso - croccanti le fette di bacon. Quando la polpa di zucca appare morbida toglietela dal fuoco e frullatela con il mixer a immersione. Ora aggiustate di sale, di pepe e di noce moscata. Sfornate i serpentelli, fateli freddare e poi sfilateli con cura. Ora riempite le zucche che avete svuotate con la crema di zucca. Fate cadere al centro delle zucche un cucchiaio di panna e con l’aiuto di uno stecchino disegnate una ragnatela. Ora guarnite con i serpentelli di pasta sfoglia e le fette di bacon croccanti e servite.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a realizzare i serpentelli e affidate loro il compito di disegnare le “ragnatele” con la panna.