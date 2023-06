È una ricetta da notti magiche, quelle del picnic in riva al mare, da scampagnata, ma anche da aperitivo consistente anche perché si abbina perfettamente ai vini per l’estate. Del resto, se lo si chiama, il solstizio è lì da venire: tra 72 ore sarà estate.

Non si adontino i puristi della salsa tonnata: diciamo che l’abbiamo presa a matrice di questa nostra ricettina veloce veloce che serve a mettere a tavola gli amici, i ragazzi quando la calura comincia a farsi sentire. E allora come non rendere omaggio a pomodori che ora sono nella loro massima espressione di sapore e di gusto? E come non ispirarsi all’acqua di San Giovanni che prende dalla natura profumi e colori per farne cura taumaturgica della nostra anima? In cucina dunque e a fuoco spento.

Ingredienti - 4 pomodori costoluti di grandezza generosa e di buona maturazione, ma consistenti, 4 filetti di acciughe, almeno tre cucchiai di capperi e due di olive (meglio se taggiasche) denocciolate, 6 foglie di basilico e di menta, 6 cucchiai di maionese, sale q.b.

Procedimento - Incidete i pomodori togliendo la calotta che terrete da parte e con l’aiuto di un cucchiaino svuotateli dall’interno. Conservate sia polpa che il liquido e salate leggermente; se potete fate riposare in frigo. Nel mixer mettete tutti gli ingredienti, compreso l’interno dei pomodori, tranne la maionese e serbate 4 foglie tra basilico e menta. Frullate alla massima velocità in modo da ottenere un impasto cremoso. Ora togliete l’impasto dal mixer, aggiungete la maionese e mescolate bene. Riempite con questo composto i pomodori. Se vi va guarnite con un’oliva, un cappero e sicuramente con le foglie di erbe aromatiche che avete tenuto da parte. Appoggiate sui pomodori riempiti la calotta e servite.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a riempire e decorare i pomodori; si sentiranno artisti della cucina.