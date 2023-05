Le dieci migliori pizzerie d'Italia

I Masanielli

«Un viaggio virtuoso tra terra, storie e prodotti gastronomici del casertano». Premiata come migliore pizzeria d’Italia da Top50 e dal New York Times, il «tempio» di Francesco Martinucci combina ingredienti d’eccellenza, farine e cotture differenti per trasformare ogni pizza in un’esperienza unica.

La tavola diventa così un’esperienza immersiva, il trampolino di lancio per un tuffo nella storia culinaria di un territorio, stimola i ricordi, racconta le avventure di persone appassionate che tramandano il proprio patrimonio culturale gastronomico.

Martinucci offre, insieme a un menù ricco di classici e rivisitazioni d’autore, anche un percorso di degustazione. Un vero e proprio viaggio fatto di tradizione popolare, luoghi di appartenenza e ricercati ingredienti frutto del duro lavoro di tanti agricoltori.

Viale Giulio Douhet, 11

81100 Caserta, CE, Italia