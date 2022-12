Leonardo, commessa canadese per l’ammodernamento della flotta di ricerca e soccorso

Importante commessa canadese per Leonardo, che si è aggiudicata il contratto da 690 milioni di euro per l’ammodernamento della flotta di tredici elicotteri HH-101 e la fornitura di altri tre nuovi esemplari - la cui denominazione militare canadese è CH-149 Sar “Cormorat” – impiegati per missioni di ricerca e soccorso ormai da vent’anni per oltre centomila ore di volo. Le nuove dotazioni previste consentiranno maggiori capacità d’intervento ed estenderanno la vita operativa dei CH-149 almeno fino al 2042. Ad eseguire i lavori il consorzio Team Cormorant, formato, oltre che da Leonardo, anche dalla società canadese Imp Aerospace and Defence, da General Electric Canada e da Collins Aerospace Canada. La commessa è stata assegnata dal Dipartimento della Difesa nazionale canadese anche per adeguare la dotazione avionica di bordo alle più recenti e future regolamentazioni dello spazio aereo dopo 20 anni di onorato servizio operativo. La maggior parte delle attività del programma di ammodernamento (denominato Cmlu - Cormorant mid-life upgrade) saranno svolte in Canada, principalmente presso gli stabilimenti di Imp, e porteranno gli esemplari di Ottawa allo stesso livello di quelli norvegesi, in assoluto i migliori elicotteri per ricerca e soccorso al mondo. Nel dettaglio il programma include strumentazione di volo (avionica) di ultima generazione integrata in un nuovo cockpit digitale; motori più potenti, comunicazioni wireless tra i membri dell’equipaggio in cabina, l’ultima generazione di sensori per ricerca e soccorso tra i quali un nuovo sistema elettro-ottico ed uno a radiofrequenza per la localizzazione di telefoni cellulari. Tali capacità consentiranno di ridurre il tempo necessario alla ricerca e aumentare la capacità di soccorso. Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere alla guida, insieme ai partner del Team Cormorant, dell'ammodernamento della flotta di elicotteri “Cormorant, come annunciato dal governo canadese; si tratta di un elicottero ideale per il Governo canadese in grado di soddisfare i requisiti delle proprie Forze armate con importanti ritorni per l'industria canadese e i migliori vantaggi economici per i cittadini”. Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “La flotta di elicotteri AW101/CH-149 “Cormorant” fornirà alla forza aerea canadese capacità di ricerca e soccorso solide e tecnologicamente avanzate, per operare in qualsiasi condizione meteo su tutto il territorio canadese. Il programma di ammodernamento ridurrà i costi di gestione della flotta e allo stesso tempo ne aumenterà ulteriormente l'affidabilità, le capacità e la sicurezza”. Ad oggi nel mondo sono stati ordinati oltre 220 elicotteri AW101 per svolgere missioni di ricerca e soccorso, combat SAR, recupero di personale, operazioni speciali, trasporto di truppe e tattico, operazioni antinave e di contrasto a minacce sottomarine, pattugliamento e sminamento. Globalmente la flotta ha superato le 500.000 ore di volo in operazioni che si sono svolte in svariate aree geografiche, dall'Artico all'Antartide.