Pitti 104: Svevo riscrive il futuro della maglieria deluxe

A Pitti 104, Svevo presenta la sua ultima sfida. Facile per qualcuno che da oltre un secolo si mette alla prova per superare i propri standard di eccellenza.

L’ultima rivoluzione per la primavera/estate 2024 vede protagoniste tecnologie all’avanguardia e tessuti inediti e sostenibili, per una collezione versatile casual e raffinata al tempo stesso. Lo dimostra lo «Svevo Open Mind», un passe-partout per un look smart casual senza pensieri. Non mancano poi i classici girocollo a maniche lunghe o corte, i giubbini full zip con o senza cappuccio, i pantaloni jogging, i bermuda con coulisse e i classici cinque tasche, i gilet e le Field jacket e l’immancabili giacche mono e doppiopetto. All’ampia offerta si aggiungono poi shorts da mare e teli lavorati a intarsi, per soddisfare la richiesta sempre più crescente di spa e resort.

Sei le fantasie presentate, discrete a piccoli jacquard, e tre disegnatore più grandi ed evidenti, che arricchiscono le superfici di intarsi a rombi, a righe, a zig zag, giocando con le geometrie e con gli accoppiamenti di colore per sottolineare design e dettagli. I colori spaziano da nuance basiche a guizzi vibranti con il bianco ottico «So White», le delicate sfumature del grigio freddo «Mineral» e il caldo «Vacilla Ice». L’emozionale «Dune», il luminoso «Solar Power» e l’energetico «Flame Tangerine» si rinfrescano con la gamma dei blu: «Paradise (brillante), Offshore (scuro) e Deep Ocean (profondo).

La famiglia Somma - ormai arrivata alla sua quarta generazione - guarda però anche a un altro ambizioso obiettivo: la sostenibilità. L’azienda di Fidenza preme così l’acceleratore e presenta filati certificati GOTS (Globale Organic Tessile Standard) da affiancare al loro ormai iconico cotone Supersoft. Tutti i capi Svevo sono realizzati realizzati in 100% seta, in 80% cotone - 20% seta GOTS, in 85% cotone - 15% cashmere GOTS, in denim GOTS, in cotone Makò e in cotone Supersoft anche in mischia con fibra di carbonio.

Quest’ultima combinazione è parte di una capsule collection che prende il nome di «6TLK» - acronimo di Carbon Tech Luxury Knitwear» - un’edizione limitata realizzata proprio a partire dal carbonio che conta tra i capi più rappresentativi per la primavera/estate 2024 il girocollo, la polo tre bottoni e la open mind.

In queste creazioni carbon/cotton un sottilissimo filo in carbonio, più sottile di un capello, viene lavorato a maglia con il filato di cotone, conferendo al capo una mano morbida e finissima e performance che la rendono altamente resistente all’usura. Il filo in carbonio, unito al cotone, rende le maglie della capsule Svevo «6TLK» traspiranti e con proprietà di termoregolazione.

Inoltre, è naturale al 100% e ha uno speciale effetto antistress, creando uno schermo protettivo contro l’assorbimento di energia statica e l’elettrosmog.