Il ritorno della valigia di lusso

Tutto ebbe inizio da una valigia.

È il caso di Prada, in origine un negozio di cuoio, borse e accessori da viaggio nel cuore di Milano. Ma è anche il caso di Louis Vuitton. Prima di fondare il marchio omonimo nel 1854, Monsieur lavorò infatti come apprendista per un fabbricante di valigie.

E così per Guccio Gucci che inizia la sua incredibile storia negli ultimi anni dell’Ottocento quando si reca a Londra per lavorare come facchino presso il Savoy Hotel e scopre la magia del viaggio in un’epoca in cui viaggiare era un ponte tra le culture.

Oggi, complice la pandemia, sempre più persone sembrano aver riscoperto il piacere di viaggiare. Un’occasione irresistibile per quei brand che affondano le loro radici nel mercato della valigeria.

Gucci

Lo scorso dicembre, Gucci ha così deciso di aprire la sua prima boutique permanente dedicata alle valigie. Gucci Valigeria è situata al civico 229 della Rue Saint-Honoré, tra la Place Vendôme e il Giardino delle Tuileries e si articolo su due piani i cui spazi interni sono ispirati ai viaggi di lusso del periodo della Belle Époque.

Intimo e raffinato, l'arredamento evoca l'atmosfera di un'elegante carrozza ferroviaria d'epoca, dove mobili e finiture in noce scuro contrastano con le superfici in tessuto dai toni neutri. Gli scaffali sono scanditi da colonne a spirale con lampade ovoidali e arricchiti da teste di leone intagliate, mentre il soffitto con modanature sui quattro lati è rivestito in maglia metallica dorata che riflette la luce e conferisce agli ambienti una calda luminosità.

«Gucci Valigeria è un richiamo alle nostre radici fiorentine e alla nostra artigianalità senza tempo. È un simbolo della nostra tradizione, che viene ora reinterpretato per i viaggiatori e gli esploratori moderni» ha dichiarato il presidente e ceo dell’azienda, Marco Bizzarri.

La valigeria Gucci viene omaggiata anche all’interno di Gucci Cosmos, l’innovativa mostra inaugurata lo scorso aprile a Shanghai. Il primo degli otto mondi all’interno dell’esposizione - «Portals» - racconta infatti la storia del fondatore della Maison, partendo proprio da quelle porte girevoli dell’hotel in cui lavorò da giovane.

Louis Vuitton

Allo stesso modo, Louis Vuitton si rifà alla sua ricca storia ampliando la serie di valigie «Rolling Luggage» con il lancio del modello Pégase, reimmaginato da Marc Newson, una dei più influenti designer industriali della sua della sua generazione, collaboratore di lunga data della Maison francese.

Fedele al linguaggio visivo di Louis Vuitton, la Pégase è proposta nelle intramontabili versioni Monogram, Monogram Eclipse, Damier Graphite e Taiga Leather. Leggera e ultraresistente, la nuova nata di Maison Louis Vuitton è in grado di offrire un'immagine elevata grazie a un design destinato a durare nel tempo.

L'esterno, essenziale, è delineato da cerniere metalliche lungo lo scomparto principale e da un ampio scomparto anteriore. Quest'ultimo, recentemente dimensionato per riporre e proteggere computer e tablet, è un elemento organizzativo ed estetico che migliora la praticità generale sia in viaggio d'affari che di piacere. Due maniglie per il trasporto sono posizionate sulla parte superiore e laterale per garantire la comodità d'uso, mentre due ruote offrono un volume interno ottimizzato.

La Pégase richiede 28 operazioni per assemblare i suoi 89 pezzi distinti ed è stato concepito in modo che i componenti possano essere facilmente riparati e sostituiti.