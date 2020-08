«Women». Gli scatti al femminile del National Geographic

Una giovane sposa afghana, donne in protesta sui gradini del Campidoglio in Virginia, raccoglitrici di foglie di the in Sri Lanka, ballerine di samba a Salvador da Bahia, donne al Tempio indiano di Gopinath, Miss Trinidad in un tripudio di piume, un intenso ritratto della senatrice Liliana Segre

Questi solo alcuni dei 70 scatti in mostra sino al 13 settembre nella suggestiva cornice dell'Oratorio di Santa Maria della Vita a Bologna, chiesa celebre per il complesso scultoreo del Compianto sul Cristo Morto di Niccolò dell'Arca

Un percorso espositivo tutto al femminile e articolato in 6 sezioni, che raccoglie una selezione di immagini tratte dallo straordinario archivio del National Geographic: un viaggio attraverso un secolo di storia delle donne in tutti i continenti, con un focus particolare sui problemi e le sfide di ieri, oggi e domani, in varie epoche e Paesi