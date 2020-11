La copertura dei Caruana è nuovamente a rischio: una lettera anonima li mette in agitazione e tocca ancora una volta a Casiraghi salvare Claudio e la sua famiglia prima che sia tardi. Comincia così la quarta puntata di Vite in fuga, la serie di Rai 1 con Anna Valle e Claudio Gioè, i cui ascolti viaggiano intorno ai 4 milioni di spettatori: in attesa di vedere l'epilogo della fiction diretta da Luca Ribuoli, ecco cos'accadrà nel nuovo episodio in onda lunedì 30 novembre.

Vite in fuga», le anticipazioni della quarta puntata

I Caruana sono costretti ancora una volta ad affidarsi all'ex agente dei Servizi segreti Cosimo Casiraghi (Giorgio Colangeli) per tentare di avere un aiuto: l'uomo non si sottrae al suo compito e trova per Claudio (Claudio Gioè) un lavoro come guardia giurata presso un'azienda di portavalori, così che l'uomo non corra troppi rischi e possa continuare a proteggere la sua famiglia. La quiete però dura molto poco, perché una lettera anonima rimette in subbuglio i Caruana: qualcuno conosce perfettamente la loro identità ed è pronto a ricattarli. Cosa faranno Claudio e Silvia (Anna Valle) per salvare loro stessi e i figli?

Una lettera anonima mette in pericolo i Caruana

L'agente Agnese Serravalle (Barbora Bobulova) è ormai a un passo alla verità sulla famiglia Caruana e le manca solo qualche piccolo tassello per scoprire tutto. Nel corso delle indagini, viene infatti a sapere che l'amante di Claudio non solo non è mai partita per il Brasile, ma prima di sparire nel nulla – proprio come hanno fatto i Caruana – ha ricevuto una ingente somma di denaro. Intanto Ilaria Caruana (Tecla Insolia) viene assalita da un sospetto: il mittente della lettera anonima potrebbe essere proprio il suo fidanzato Gabriele (Romano Reggiani) e così decide di affrontarlo.