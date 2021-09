Volo Bergamo-Napoli, due passeggeri in più sull'aereo: volo bloccato | video

Volo bloccato perché risultano a bordo due passeggeri in più rispetto al previsto. Una vicenda alquanto assurda quella vissuta da alcuni viaggiatori a bordo di un aereo Ryanair diretto a Napoli. Un filmato pubblicato sui social immortala lo stupore e l'indignazione dei passeggeri, in piedi sul velivolo, intenti a capire meglio cosa fosse successo. "Ma un vergogna non glielo dobbiamo gridare?" si sente proporre da una voce femminile del gruppo.

Guarda tutti i video

A Napoli Un Gommone Prende Il Volo None

Nubifragio nel Salento: strade allagate ed auto sommerse | video Un violento nubifragio si è abbattuto alle 13 di ieri lunedì 6 ...