«Vaffanculo...» Berlusconi sbotta al Senato dopo l'elezione di La Russa | video

L'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato ha lasciato animi molto accesi in aula, soprattutto in Forza Italia che non ha partecipato al voto, pensando così di rendere impossibile la vittoria del candidato di Fratelli d'Italia. ed invece 17 senatori fuori dal centrodestra hanno votato per La Russa, a sorpresa, rendendo vana la mossa di Berlusconi (che comunque con la Casellati aveva partecipato al voto). Alla fine il faccia a faccia tra i due è stato ripreso dalle telecamere da cui si è visto benissimo un labiale di Berlusconi: «me l'aveva promesso...Vaffanculo...» con la penna sbattuta sul tavolo pieno di rabbia. Un video diventato presto virale.