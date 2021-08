Torino, crolla palazzina di due piani: morto un bambino di 4 anni | video

Una palazzina di due piani è crollata oggi poco prima delle 9 in via Bramafame, nella periferia di Torino. Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarre vivi dalle macerie una donna, un uomo ed un ragazzo di 22 anni. Non c'è stato nulla da fare, invece, per il bambino di 4 anni che inizialmente era stato dato per disperso. Il piccolo, il figlio della donna estratta poco prima, è stato purtroppo ritrovato già privo di vita. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici. A causare l'esplosione che ha portato al crollo della palazzina sarebbe stata una fuga di gas. Ma le cause sono ancora da accertare.

