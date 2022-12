Soldati russi rubano in una casa in Ucraina | video

Le telecamere di sicurezza di una casa in Ucraina hanno ripreso le azioni di un gruppo di soldati russi che battevano in ritirata. Prima della fuga i militari hanno fatto razzia nella villa, come fossero autentici ladri; li si vede frugare nei cassetti e portare via oggetti di uso comune, finendo con il caricare la refurtiva in un carretto, compreso uno zaino da bambini ed una chitarra.