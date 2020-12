New York, si accende l'albero di Natale al Rockefeller Center | video

L'albero di Natale più atteso del mondo si è acceso in una Manhattan vuota e senza spettatori. Musica e luci non sono mancate, cercando di rendere l'atmosfera il più natalizia e "normale" possibile. Niente caos e assembramenti, la cerimonia è stata trasmessa in televisione. Per visitare l'albero i visitatori dovranno seguire delle regole anti Covid-19 molto precise per evitare contatti troppo ravvicinati.

