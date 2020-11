Missione del razzo Vega fallita: cambia traiettoria otto minuti dopo il decollo | video

Otto minuti dal lancio il razzo Vega ha deviato dalla traiettoria prevista, portando alla perdita dei satelliti che trasportava: Seosat-Ingenio, un progetto spagnolo per l'osservazione della Terra, e il francese Taranis per l'osservazione di fenomeni negli strati più alti dell'atmosfera. Sono ancora sconosciute le cause che hanno portato fuori rotta il razzo. Vega era stato costruito in Italia dalla Avio, gruppo internazionale leader nella progettazione e nello sviluppo di razzi spaziali.

