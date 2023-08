Maltempo Valtellina: torrenti esondati, famiglie evacuate e strade chiuse | video

Le forti piogge si sono scaraventate in tutta la provincia di Sondrio causando l'esondazione di alcuni torrenti. Al momento la situazione più delicata è quella di Valdisotto nell'Adda in Valtellina, all'altezza della confluenza del Frodolfo. Almeno una decina di abitanti della frazione di Santa Lucia sono stati precauzionalmente evacuati per l'esondazione avvenuta all'alba. Per lo stesso motivo la strada statale 38 "dello Stelvio" è stata chiusa al chilometro 99+800, all’altezza dell'abitato di Cepina, all'ingresso di Bormio. Il traffico è deviato sulla strada provinciale 27.