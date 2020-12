Londra, auto travolge pedoni su un marciapiede, 5 i feriti | video

Momenti di terrore questa mattina a Londra, nella zona di Hackney, quando un'auto si è schiantata contro la folla presente sul marciapiede. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un attentato o di un incidente. la polizia sta trattando il caso come un incidente stradale. Secondo un comunicato di Scotland Yard si esclude per ora l'ipotesi di terrorismo. Per ora i feriti sono cinque.

