Maltempo Sondrio, esonda torrente Frodolfo a Santa Caterina Valfurva | video

In Provincia di Sondrio è stato diramato l'allarme maltempo dopo che oggi, lunedì 28 agosto, in mattinata è esondato il torrente Frodolfo. Sono state evacuate precauzionalmente alcune abitazioni nella frazione di Santa Lucia a Valdisotto: in totale è fuori casa una decina di persone. I vigili del fuoco sono al lavoro con idrovore per operazioni di prosciugamento di cantine e garage. Le immagini da Santa Caterina Valfurva mostrano i torrenti in piena e le prime esondazioni. Gli abitanti della zona cercano di arginare i danni dell'allagamento con dei sacchi.