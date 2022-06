Girona, fotografa cade da bus scoperto: salvata

Attimi di terrore durante la festa per la promozione del Girona, club spagnolo. la fotografa ufficiale Nuri Marguí ha perso l'equilibrio mentre si trovava sul bus scoperto insieme alla squadra, rischiando di cadere dall'ultimo piano del mezzo e finire in mezzo alle vetture che seguivano in corte. Arnau Martinez è riuscito ad afferrarla per una gamba e a riportarla a bordo.